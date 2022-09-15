Впервые с марта количество новых случаев COVID-19 превысило 55 тысяч | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Впервые с марта количество новых случаев COVID-19 превысило 55 тысяч Оперштаб: в России за сутки выявили 56 126 случаев коронавируса РИА «Новости»

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В России за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 56 126 человек. Впервые с 9 марта медики выявили больше 55 000 новых случаев заболевания. Данные опубликовал оперштаб.

Госпитализировали 4108 человек, что на 8,3% меньше в сравнении с предшествующими сутками. В 56 регионах в больницы положили меньше людей, чем за день до этого, а в 25, наоборот, больше. В четырех регионах показатели остались без изменений.

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Выздоровели 49 752 человека. Это на 1% меньше по сравнению с 14 сентября, когда излечились 48 187 человек. Скончались 99 человек.

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В Москве диагноз подтвердили у 9079 человек, 324 больных госпитализировали. В 6356 случаях пациенты выздоровели, 29 человек умерли.

На территории Московской области за сутки выявили 2399 новых случаев заболевания, 184 человек госпитализировали. Вылечились 3487 жителей региона.

Число новых больных увеличивается не впервые. По данным на 15 сентября, выявили 56 126 новых случаев против 51 735 в предыдущий день, то есть с ростом на 4391 подтвержденный диагноз. При этом 14 сентября количество новых больных увеличилось на 7690 по сравнению с данными на вторник.

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