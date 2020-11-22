Число новых случаев COVID-19 в России опустилось после рекорда

За последние сутки в России выявлен 24 581 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Из них 23,4% граждан, то есть 5764 человека, не имели клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки в Москве заболели 6575 человек. В Санкт-Петербурге выявили 2668 новых случаев COVID-19. Московская область расположилась на третьем месте с 949 заболевшими. Далее идут Нижегородская (448) и Свердловская (385) области. Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — семь человек.

Медики зафиксировали 401 летальный исход, отметило ИА Nation News. Всего по стране умерли 36 179 человек. В то же время за последние сутки полностью выздоровели 18 008 россиян. Таким образом, за весь период с инфекцией справились 1 595 443 гражданина.

Всего в мире более 58 миллионов человек заболели COVID-19. Среди них выздоровели 37 155 362 пациента, умерли — 1 378 866. Это данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего мировую статистику по COVID-19. Большинство инфицированных живет в США, второе место заняла Индия, третье — Бразилия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил помощь волонтеров в борьбе с пандемией. Он заявил о важности самого духа, который витает в обществе. Он добавил, что нужно, чтобы москвичи настроились на оказание помощи друг другу.