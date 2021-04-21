Число новых больных ковидом вновь оказалось на уровне 8,2 тысячи в России

В России за сутки коронавирусом заразился 8271 человек, выздоровели за это время 9644 пациента, скончались — 399. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего за время пандемии в стране новым вирусом заразились 4 727 125 россиян, выписались из больниц — 4 352 873, погибли — 106 706. За этот период врачи сделали 126,5 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа медики выявили 1 988 новый случаев коронавируса — за два дня показатель почти не изменился. Побороли болезнь за это время 1 744 пациентов, скончались — 58 — прирост составил 3,6%.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 693 человека — здесь показатель тоже остался без значительных изменений. Выздоровели — 1 171 пациент, умерли — 34, что почти на 3% меньше, чем вчера.

В Московской области коронавирус обнаружили у 586 горожан — прирост составил 4,3%. Выписались из больниц — 585 человек, скончались — 15 — это на 6,3% меньше, чем 20 апреля.

В Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе за сутки никто не заразился.