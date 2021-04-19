Число новых больных ковидом в России не превысило 8,6 тысячи

В России за сутки коронавирусом заразились 8589 человек, выздоровели за это время 6818 пациентов, скончались — 346. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

Всего в стране с начала пандемии новым вирусом заразились 4 710 690 россиян, выздоровели 4 333 598 пациентов, погибли 105 928 человек. Врачи сделали уже более 126 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве за сутки выявлено 2279 новых случаев ковида — прирост составил 1,2%. Выписались из больниц 1089 пациентов, умерли — 59, что на 11,3% больше, чем вчера.

Следом за столицей в списке идет Санкт-Петербург, где новый вирус обнаружили у 692 жителей — показатель почти не изменился. Побороли болезнь — 332, скончались 26 человек — на 10,3% меньше, чем сутки назад.

В Московской области за минувшие 24 часа коронавирус нашли у 592 жителей — показатель остался на прежнем уровне. За этот период выздоровели 462 человека, погибли 13 заболевших — столько же было и 18 апреля.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 172 609 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе за сутки никто не заразился.