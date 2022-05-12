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    12 мая 2022, 12:54

    Число госпитализированных с ковидом за сутки в России увеличилось в три раза

    За последние сутки в России выявили 4065 новых случаев COVID-19

    Наза Салех Захи

    За последние сутки в России подтвердилось еще 4065 случаев ковида. Число госпитализаций по сравнению с прошлым днем увеличилось на 196,2% и достигло 3353. Об этом сообщили в оперштабе.

    Число госпитализированных с ковидом за сутки в России увеличилось в три раза

    В среду, 11 мая, сообщалось о 1132 госпитализациях. За последние сутки больше всего заболевших зарегистрировали в Санкт-Петербурге (+321), Москве (+294), Татарстане (+189).

    При этом за прошедшие 24 часа в России выздоровели 6930 человек. Это на 37,4% больше, чем 11 мая. Справиться с болезнью не смогли 111 пациентов.

    Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус не ушел из России, им продолжают заражаться.

    «Коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла», — сказал министр.

    По его словам, лечение от ковида в стране продолжают получать более 100 тысяч человек. Он призвал привить детей перед началом летних каникул во избежание новой вспышки.