Число госпитализированных с ковидом в Москве стало рекордным

Показатель по количеству госпитализированных с коронавирусом в Москве установил антирекорд. С таким заявлением в эфире Первого канала выступила вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что количества пациентов в реанимации составляет 15% от общего числа попавших в больницы.

«Увеличивается количество людей, которые госпитализируются. По этому показателю мы перешли Рубикон и вышли на новый антирекорд. Увеличивается доля пациентов, которые находятся в реанимации. Сейчас их уже 15% от общего объема», — заявила она.

Власти Москвы объявили, что со следующей рабочей недели организации должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. В том числе людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Новые ограничения не касаются тех, кто сделал прививку от коронавируса, а также медицинские организации, предприятия оборонно-промышленного комплекса и Росатома.

Организациям, которые не выполнят это требование, пригрозили административной ответственностью.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставили 1772 человека. Подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются 669 пациентов. Умерли 98 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В связи с ростом заболеваемости власти российской столицы ввели в городе ограничительные меры, которые распространили на организации общественного питания. С 28 июня посетить кафе и рестораны смогут только обладатели QR-кодов. Их выдадут тем, кто сделал прививку от коронавируса или сдал отрицательный ПЦР-тест.