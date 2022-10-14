Число госпитализированных с ковидом россиян сократилось на 4% за сутки | 360°

Здоровье 14 октября 2022, 13:00 Поделиться Telegram

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Viber Число госпитализированных с ковидом россиян сократилось на 4% за сутки Оперштаб сообщил о 14,7 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки РИА Новости

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Коронавирус за сутки диагностировали у 14 736 россиян. Это на 741 случай заболевания меньше, чем в четверг. Оперштаб опубликовал сводку на своем сайте.

Врачи зафиксировали 13 октября 15 477 новых случаев заболевания ковидом, спустя сутки — 14 736. Если в четверг умер 101 больной, то 14 сентября 99 человек. Выздоровели 27 520 человек. Это на 10,6% меньше данных за четверг.

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Сократилось не только число заболевших, но и госпитализированных. В стационары за сутки отправили 1750 человек, или на 4,1% меньше, чем день назад. Сокращение числа госпитализаций произошло в 43 регионах, в 33, наоборот, положили в больницу больше пациентов. В девяти субъектах ситуация не изменилась.

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В Москве выявили 1167 новых случаев заболевания, госпитализировали 139 человек. Еще 1569 выздоровели, но 19 инфицированных умерли. В Подмосковье диагноз подтвердили 414 пациентам, в больницы поместили 60 человек. Излечились 742 человека, двое скончались.

В Московской области с начала пандемии сделали 20 782 227 анализов на коронавирус без учета ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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