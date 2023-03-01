Здоровье 01 марта 2023, 11:43 Число госпитализированных из-за ковида снизилось в России за сутки Оперштаб: в России за сутки попали в больницу из-за ковида 1950 человек РИА «Новости»

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За минувшие сутки в России выявили 13 438 новых случаев ковида, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией. В больницы доставили 1950 пациентов, что на 5% меньше, чем днем ранее.

В оперштабе обратили внимание, что число полностью выздоровевших выросло по сравнению с показателем 28 февраля на 15,3%, составив 16 557 человек. Также за сутки подтвердили смерть 37 заболевших ковидом.

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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России провели 109 тысяч тестов на коронавирус. В Подмосковье с начала пандемии провели уже 24 105 200 исследований. Это данные без учета ПЦР.

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Россиянам также напомнили, что главным способом обезопасить себя от ковида является вакцинация. Она не может полностью исключить шанс заражения, но защитит от тяжелого течения болезни и негативных последствий болезни. Записаться на прививку можно по телефонам 122 и 8-800-2000-112. Другой вариант — оформить запись на портале госуслуг.