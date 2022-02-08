Число госпитализаций с ковидом в России за сутки выросло почти в 2 раза

В России за прошлые сутки выявили 165 643 новых случая заражения коронавирусом. В больницы попали 20 185 человек, что на 86,2% больше, чем в предыдущие сутки. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

Общее число всех случаев заражения, выявленных в России с начала пандемии, достигло 13 147 666.

За 24 часа 81 188 человек выписали из больниц. Всего ковидом в стране переболели 10 706 142 человека.

Скончались 698 инфицированных. Жертвами ковида в России в общей сложности стал уже 336 721 человек.

Число заражений, выявляемых в Москве, снижается пятые сутки подряд. За прошедшие 24 часа в столице зафиксировали 12 902 новых случая, это максимальный показатель по стране. На втором месте Санкт-Петербург, где выявили 11 014 заразившихся. В Московской области положительный тест получили 8486 человек.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 15 563 633 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Накануне сообщалось о 171 905 новых случаях заражения. Число госпитализаций составило 10 843, отметил RT.

В Российском союзе туриндустрии ранее рассказали газете «Известия», что среди россиян вырос спрос на вакцинные туры за границу. В январе в Ассоциация туроператоров России сообщали, что туроператоры начали продавать вакцинные туры в Турцию, самые дешевые начинаются от 46 тысяч рублей, передавала «Газета.ru».