Число госпитализаций с ковидом в России за сутки выросло почти на 40%

В России за минувшие сутки выявили еще 14 311 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 17 969 431 случаев заражения. В больницу с ковидом за минувшие сутки попали еще 3627 человек. Это на 38,9% больше, чем в предыдущие сутки.

Зато 37 684 пациентов выздоровели, их выписали. Всего в стране уже переболели 17 143 630 человек. Но 280 заболевших скончались. Общее число жертв ковида с начала пандемии достигло 371 169 человек.

За прошлые сутки больше всего заражений выявили в Москве. Там положительный тест получили 855 человек. На втором месте — Санкт-Петербург, где заражение подтвердилось у 743 жителей. На третьем — Свердловская область, где зафиксировали 681 заражение.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 598 115 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.