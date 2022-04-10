Число госпитализаций с ковидом в России за сутки упало в 2,3 раза

Федеральный оперштаб сообщил о 13 056 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По сравнению с предыдущим днем показатель уменьшился на 517. Число госпитализаций за сутки упало в 2,3 раза — до 1457.

Выздоровели еще 29 372 человека. Умерли 259.

Лидером по количеству новых заразившихся стала Москва (742). Следом идет Свердловская область (660), на третьем месте — Санкт-Петербург (617). Еще несколько недель назад число заболевших в этих регионах, как и в ряде других, было четырехзначным. Например, 10 марта, ровно месяц назад, оперштаб сообщал о 51 231 новом случае ковида.

По данным на 8 апреля, коллективный иммунитет в России достиг 46,5%. Полную вакцинацию прошли 85 951 906 жителей страны.

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля. Она станет доступна, когда в производстве появятся одноразовые насадки для ее введения в носовую полость. В дальнейшем ученые планируют приступить к исследованию новой вакцины с участием детей.