Число госпитализаций с ковидом в России выросло почти на 185% за сутки

В России за прошлые сутки выявили 3526 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы попали 2536 человек, что на 184,6% больше по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

С начала пандемии в России зарегистрировали уже 18 331 363 случаев заражения коронавирусом. Из них 17 739 356 выздоровели, в том числе 5486 человек выписали из больниц за прошлые сутки.

Умерли еще 88 заболевших. Общее число жертв ковида с начала пандемии достигло 379 117 человек.

На первом месте по числу новых заражений — Санкт-Петербург, где за сутки положительный тест получили 248 человек. На втором — Москва, там заражение подтвердилось у 190 человек. На третьем месте — Волгоградская область, за минувшие сутки выявили 135 случаев инфекции.

Накануне сообщалось, что в Московской области с начала пандемии провели свыше 17 миллионов ПЦР-тестирований. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что заболеваемость сейчас на низком уровне, но вместе с тем вирус никуда не ушел.