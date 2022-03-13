Число госпитализаций с ковидом в России упало на 53% за сутки

За сутки в России зафиксировали 44 989 случаев COVID-19 — на 3165 меньше, чем днем ранее. Количество госпитализаций снизилось на 52,9% и составило 3191. Такова информация федерального оперштаба на 13 марта.

Суточная заболеваемость снижается уже 11-й день подряд. Выздоровели 128 629 человек. Умерли 596.

На первое место по количеству новых случаев ковида вышла Свердловская область (2100). На втором месте — Башкортостан (1987), на третьем — Санкт-Петербург (1923).

По данным на 11 марта, коллективный иммунитет в России достиг 53,6%. Полную вакцинацию прошли 84 489 088 жителей.

Циркулирующие в России штаммы отслеживают с помощью технологии секвенирования — расшифровки геномов коронавируса. По последним данным Роспотребнадзора, 93,1% взятых специалистами проб относятся к штамму «омикрон». К «дельте» — 1,3%, к другим вариантам ковида — 5,5%. Регионы постепенно снимают ковидные ограничения.

Вспышку заболеваемости ковидом зафиксировали в Китае. За сутки там 1938 новых случаев заражения — это максимальный суточный прирост с февраля 2020 года.

Врач-инфекционист Елена Мескина предупредила о развитии фиброза легких, сахарного диабета первого и второго типов и воспаления щитовидной железы у переболевших ковидом. Об этом написала Pravda.ru.