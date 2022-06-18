Число госпитализаций с ковидом продолжило падать в России

В России за прошлые сутки 1291 человек попал в больницу с ковидом, что на 5,8% меньше, чем сутками ранее. Число госпитализаций снижается уже пятый день. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

Заболеваемость остается на стабильном уровне четвертые сутки, за минувшие в России выявили 3382 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число заражений за все время пандемии достигло 18 395 179. Из них 17 819 395 человек выздоровели. За прошлые сутки из больниц выписали 4371 пациента. Это на 3,4% больше, чем в предыдущие сутки.

Умерли 68 инфицированных. Всего жертвами ковида в России уже стал 380 401 человек.

В Подмосковье за прошлые сутки положительный тест на коронавирус получили 243 человека. В Санкт-Петербурге заражение подтвердилось у 221 человека. В Москве — у 220.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что потрясений в связи с коронавирусом в стране в ближайшее время не ожидается. Но вирус никуда не ушел и останется с нами навсегда, признала главный санитарный врач.