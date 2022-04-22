Число госпитализаций россиян с ковидом уменьшилось на 9% за сутки

За сутки в России госпитализировали 2660 больных ковидом — на 9,2% меньше, чем днем ранее. Новая статистика появилась на сайте федерального оперштаба.

При этом количество выздоровевших уменьшилось на 4,9% и составило 13 480 человек. Зафиксирован 9001 новый случай заражения. За сутки скончались 195 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировали в Москве — 644. На втором месте — Санкт-Петербург (608 случаев). На третьем месте — Московская область (440). В Подмосковье за время пандемии сделали 17 282 416 тестов на коронавирус.

Коллективный иммунитет в России достиг 43,7%. Вакцинацию прошли 86 465 330 человек.

COVID-19 вряд ли исчезнет полностью, и периодически будут происходить новые вспышки заболевания, предположил эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В данный момент около 80% всех заражений ковидом в России приходится на «стелс-омикрон». Фигурируют две основные сублинии штамма «омикрон»: ВА.1 и ВА.2. Хафизов не исключил, что изначальный вариант «омикрона» ВА.1 может пропасть вовсе.