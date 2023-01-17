Здоровье 17 января 2023, 12:06 Число госпитализаций из-за ковида в России выросло за сутки на 141,6% Операштаб: за сутки в больницу попали 877 пациентов с ковидом РИА «Новости»

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За минувшие сутки в России с ковидом попали в больницу 877 человек. Этот показатель на 141,6% больше дня ранее, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Общий прирост случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа составил 4042. Полностью выздоровели за сутки 4933 пациента, что на 42,3% больше по сравнению с 16 января, отметили в оперштабе. Также специалисты подтвердили 45 летальных случаев из-за ковида.

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Днем ранее в оперштабе заявили, что показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 21,4 и увеличился в сравнении с минувшей семидневкой на 40,5%.

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Рост количества заболевших зафиксировали в 75 регионах страны, в том числе в 16 субъектах он был выше, чем в среднем по России.

В Московской области с начала пандемии сделали 20 345 280 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее в России зафиксировали первый случай подвида «омикрона» под названием «кракен». Им заразился житель Пензенской области. Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко после этого отметил, что новый штамм ничем опасным не грозит.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, каждая последующая мутация коронавируса оказывается заразнее предыдущей. Но при этом тяжесть заболевания не усиливается.