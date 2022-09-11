Число госпитализаций из-за коронавируса сократилось почти вдвое за последние сутки | 360°

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Число госпитализаций из-за коронавируса сократилось почти вдвое за последние сутки

Оперштаб сообщил о 52 829 случаях заражения коронавирусом в России

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В России за минувшие сутки выявили 52 829 случаев заражения коронавирусом. Число госпитализаций с COVID-19 снизилось, сообщил оперштаб.

Данные актуальны на 11:00 по московскому времени.

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За последние сутки число заражения коронавирусом в России уменьшилось. Накануне, 10 сентября, врачи сообщили о 53 486 положительных тестах.

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При этом суточное количество госпитализаций снизилось почти в два раза. За последние 24 часа российские больницы приняли 2185 россиян, тяжело переносящих последствия заражения коронавирусом. Днем ранее врачи сообщали о 3977 случаях госпитализации.

Также сократилось и число смертей в результате последствий ковида. На 11:00 11 сентября врачи сообщили о 86 летальных исходах.

Суточная статистика по выздоровлению остается негативной. Известно о 37 288 отрицательных тестах на коронавирус после заражения.

Коронавирус в России и в мире

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