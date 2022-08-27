Число госпитализаций больных ковидом за сутки в России выросло на 10%

За сутки в России зафиксировали 47 093 новых случая заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб. Число госпитализаций выросло за сутки на 10% и составило 4354.

По числу новых выявленных случаев ковида лидирует Москва (6915). На втором месте — Санкт-Петербург (4214), тройку замыкает Московская область (2995).

Последние данные о вакцинации в России представлены на 12 августа. На тот момент полную вакцинацию прошли 89,4 миллиона жителей, коллективный иммунитет составлял 7,4%.

В течение одной-двух недель в России ожидается пик заболеваемости COVID-19, спрогнозировал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, суточное количество новых выявленных случаев достигнет 60 тысяч.

Если ситуация с заболеваемостью не изменится до 1 сентября, российских школьников могут лишить праздничных линеек и перевести на дистанционное обучение, предупредил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.