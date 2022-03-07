Число госпитализаций больных ковидом за сутки упало вдвое

За сутки в России госпитализировали 3804 пациента с коронавирусом — почти в 2,2 раза меньше, чем днем ранее (8242). По данным федерального оперштаба на 7 марта, продолжила снижаться и заболеваемость: зарегистрировано 73 162 новых случая ковида, в то время как за сутки до этого — почти 80 тысяч.

Количество выздоровевших снизилось на 26 441 и составило 122 619. Скончались 668 пациентов.

По информации на 4 марта, полную вакцинацию прошли 84 093 959 россиян. Коллективный иммунитет достиг 56%.

В конце февраля представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прогнозировала возможное окончание пандемии в 2022 году. Это означает, что вирус, вероятно, не уйдет, но не будет всплесков новых случаев инфицирования, сообщил RT.

По данным «Известий», результаты исследований доказывают эффективность российского препарата «Полиоксидоний» (действующее вещество — азоксимера бромид) в профилактике ОРВИ и COVID-19 и лечении ОРВИ у детей. Из 899 участников исследования в возрасте от трех до 10 лет данный препарат принимали 599 детей. В итоге выяснилось, что они болели ОРВИ в пять раз реже, а COVID-19 — реже в 13 раз, чем остальные. Кроме того, местное применение азоксимера бромида позволило снизить тяжесть течения инфекционно-воспалительного процесса.

Назальную вакцину против коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут зарегистрировать раньше планируемого срока. Дедлайн, обозначенный Минздравом, — 17 марта.