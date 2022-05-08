Число госпитализаций больных ковидом в России снизилось вдвое за сутки

В России за сутки зафиксировали 5447 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1308 человек — почти в два раза меньше, чем днем ранее (2562). Данные на 11:00 8 мая опубликовал федеральный оперштаб.

Из больниц выписали еще 6682 выздоровевших. Скончались 118 больных ковидом.

Лидер по количеству заболевших — Москва. В столице за сутки зарегистрировали 396 новых случаев заражения. На втором месте — Санкт-Петербург (373), на третьем — Московская область (309).

По последним данным — на 6 мая, — коллективный иммунитет в России достиг 41,2%. Полную вакцинацию от коронавируса прошли 86 891 260 россиян.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков спрогнозировал возможный всплеск заболеваемости COVID-19 в мае и июне. Однако он уточнил, что новая волна, если она наступит, не будет сопоставима с предыдущими по масштабам распространения «дельты» и «омикрона» и может вовсе остаться незамеченной, поскольку далеко не все инфицированные сдают ПЦР-тест.