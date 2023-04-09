Здоровье 09 апреля 2023, 11:15 Число госпитализаций больных ковидом снизилось на 50% за сутки Более 8 тысяч новых случаев ковида зафиксировали в России за сутки РИА «Новости»

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В России за сутки зафиксировали 8008 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 50,7% меньше, чем за предыдущие сутки. Свежие данные предоставил федеральный оперштаб.

Количество выздоровевших пациентов также снизилось — на 26,6%. Из медучреждений выписали 7307 человек. Госпитализация потребовалась 602 пациентам. Умерли 36.

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Больше всего новых заболевших — в Москве и Санкт-Петербурге (887 и 820 соответственно). Третье место по этому показателю с большим отрывом заняла Воронежская область, где за сутки выявили 423 новых случая ковида. Те же три региона лидируют и по количеству новых выздоровевших: в столице выписали 902 человека, в Петербурге — 709, в Воронежской области — 402.

Увеличение количества госпитализаций в последние сутки отмечалось в 13 российских регионах, снижение — в 63. Еще в девяти субъектах ситуация не изменилась.