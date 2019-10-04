Число детей с ожирением к 2030 году вырастет до 250 млн

Исследователи связывают проблему ожирения с сидячим образом жизни и популярностью фастфуда. Современные дети предпочитают в свободное время сидеть за компьютерами или с гаджетами, нежели проводить его на улице в подвижных играх.

По мнению экспертов, самая сложная ситуация сложится в Китае. К 2030 проблемы с лишним весом там будут испытывать более 61 миллиона детей в возрасте от пяти до 19 лет. На второй позиции Индия с 27 миллионами. Соединенные Штаты на третьей позиции — около 17 миллионов.