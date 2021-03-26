Число больных ковидом в России превысило 4,5 миллиона человек

В России за сутки коронавирусом заразились 9167 человек — показатель не изменился за два дня. Выздоровели за это время 10 880 пациентов, умерли — 405. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 4 501 859 человек.

Также за этот период смогли побороть болезнь 4 120 161 пациентов, умерли — 97 017. Врачи сделали уже 118,8 миллиона ПЦР-тестов. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

В Москве за прошедшие 24 часа новым вирусом заразились 1813 человек — прирост составил 1,5%. Выздоровел за это время — 1551, скончались — 55, что на 12,2% больше, чем вчера.

В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 782 горожан — почти на 3% меньше, чем в четверг. Выписались из больниц за сутки — 1615, погибли 1615 пациентов — показатель почти не изменился.

В Московской области за это время врачи обнаружили коронавирус у 559 жителей — это на 3,5% больше, чем 26 марта. Выздоровели 477 пациентов, погибли — 18, что на 57,4% меньше, чем сутки назад.

В Ненецком автономном округе за минувшие 24 часа врачи зафиксировали только одного заболевшего, в Чукотском автономном округе — двух.