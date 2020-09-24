Число больных гриппом и ОРВИ увеличилось втрое в Москве

Он отметил, что в Москве достаточно активно растет выявляемость зараженных коронавирусной инфекцией. По его словам, это связано с кардинальным увеличением тестов.

«С другой стороны, накладываются процессы с ростом ОРВИ и гриппа. Количество ОРВИ и гриппа у нас за последние три недели выросло в три раза», заявил он.

Ранее Собянин порекомендовал руководителям столичных компаний сохранить дистанционную работу для сотрудников. Крупным столичным организациям были направлены соответствующие письма.