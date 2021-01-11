Число болеющих учеников и преподавателей Петербурга уменьшилось на треть
Члены Комитета по образованию в Санкт-Петербурге сообщили, что число болеющих учеников и преподавателей уменьшилось в городе на треть, информирует сайт «Петербургский дневник».
Школьники вышли на учебу в понедельник, 11 января. В учебных учреждениях по причине болезни отсутствуют 2608 детей. В целом эта цифра составляет лишь 0,5% от общего количества обучающихся Петербурга. С конца минувшего года число болеющих сократилось на 1069 детей.
Среди педагогов на больничном в настоящий момент числятся 1142 сотрудника. Это 3,4% от общего штата учителей. В сравнении с концом прошлого года цифра уменьшилась практически на 450 человек. Помимо прочего, похожая ситуация наблюдается в дошкольных образовательных заведениях, где тоже снизилось количество болеющих ребят и воспитателей.