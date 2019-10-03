Четырехдневка может принести смертельную опасность

Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневки Подробнее

Переход на четырехдневную рабочую неделю, смена привычного графика может повлиять на развитие стресса, напряженность и интенсивный труд способны негативно отразиться на когнитивных процессах, психомоторике. В итоге на производстве сотрудники будут непроизвольно нарушать технику безопасности, возрастет число аварий и травм. Особенно, это касается профессий, требующих концентрации внимания — пилоты, работники железнодорожного транспорта и водители.

Эксперты из НИИ медицины труда также не исключают снижение продолжительности жизни сотрудников и внезапные смерти на рабочем месте, а также потерю уравновешенного психического состояния и здоровья. На это влияет острое и хроническое переутомление, чрезмерная трудовая нагрузка.

Кроме того, важно подумать и о правомочности увеличения продолжительности смены для работников, которые по закону имеют право на сокращенный рабочий день. В частности, это относится к представителям профессий с вредными или опасными условиями труда.

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«Люди привыкли заканчивать рабочий день в 17-18 часов. Увеличение продолжительности и напряженности рабочего дня будет негативно влиять на социальные и биологические ритмы, которые обеспечивают оптимальное функционирование клеток, органов и систем организма, максимальную работоспособность, состояние врабатываемости и адаптивности личности», — отметили в институте.

Четырехдневка может плохо сказаться и на детях. Им придется дольше сидеть в детских садиках или на продленке в школе.

Однако у россиян может появиться три выходных, напомнили в НИИ. А значит, появится больше времени для личностного и профессионального развития, спорта, культурных мероприятий, отдыха.