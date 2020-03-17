Четырех жительниц Екатеринбурга отправят на принудительный карантин

Пассажирам поезда Москва — Новый Уренгой не повезло. В одном вагоне с ними ехал человек с коронавирусом. Всего с ним пообщались шесть человек. Двое из них добровольно отправились на больничный карантин города Талица, а четверо жительниц Екатеринбурга от госпитализации отказались.

Как рассказал «Интерфаксу» руководитель областного управления Дмитрий Козловских, в минувший понедельник суд назначил несговорчивым пассажиркам принудительный карантин в стационаре одной из больниц. Он уточнил, что речь идет о двух мамах с дочерьми.

Решением суда в данный момент занимаются приставы.

В настоящий момент под медицинским наблюдением в Свердловской области находятся 422 человека, из них 357 — это россияне, еще семеро — граждане Южной Кореи. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящий момент в России выявлено 93 случая заболевания. Количество выздоровевших составило пять человек.