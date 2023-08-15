Здоровье 15 августа 2023, 22:46 Четыре тысячи шагов в день помогут улучшить здоровье

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Для того, чтобы улучшить здоровье, достаточно всего четырех тысяч шагов в день. Это стало известно из исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии, сообщил «Ридус».

Специалисты установили, что данного количества достаточно для того, чтобы увеличить продолжительность жизни. А для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний хватит всего двух с половиной тысяч шагов.

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Польза ходьбы возрастает по мере ее продолжительности. Каждая дополнительная тысяча шагов снижает риск смерти на 15%.