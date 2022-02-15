Четыре тысячи человек госпитализировали с COVID-19 в Волгоградской области

В Волгоградской области за сутки выявляют до двух тысяч заболевших коронавирусом. А число госпитализированных больных с этим диагнозом за 10 дней достигло четырех тысяч.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию главы региона Андрея Бочарова, за последние 10 дней число госпитализированных коронавирусных больных увеличилось на 30%. Из четырех тысяч, находящихся в ковидных госпиталях, 289 человек помещены в отделения реанимации и палаты интенсивной терапии.

По словам врачей, среди тех, кто поступает в межучреждения, растет число тяжелых и очень тяжелых больных. Чаще всего это пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

14 февраля в регионе было выявлено еще 2222 новых инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии заразилось 164 252 человек. Из них 129 748 сумели справиться с опасным заболеванием, и 6 147 скончались от различных осложнений, вызванных коронавирусом.