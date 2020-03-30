Четыре пациента скончались от коронавируса в столице, сообщил оперштаб. У всех были хронические заболевания. Погибшим было от 76 до 86 лет.

В оперштабе уточнили, что у скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.

«Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом», — сказано в сообщении.

Оперштаб еще раз напомнил о необходимости самоизоляции в условиях пандемии вируса.

До этого стало известно о первой погибшей пацентке с диагностированным коронавирусом. 65-летняя женщина страдала от двухсторонней пневмонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а в 2019 году перенесла инфаркт.

Всего в России зафиксировано 1836 случаев заболевания COVID-19. Вылечить и выписать удалось 66 человек.