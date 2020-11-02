Четвертый день подряд в России зафиксировали более 18 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили снова более 18 тысяч заболевших COVID-19 — такие цифры фиксируют уже четвертый день подряд. Скончались от коронавирусной инфекции за сутки 238 человек.

За последние 24 часа в 85 регионах России коронавирус обнаружили у 18 257 человек. Более 25% из них не имели клинических проявлений болезни. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 1 655 038 человек, сообщает оперштаб.

На первом месте по заболеваемости снова Москва. В столице снова зафиксировали почти пять тысяч заболевших. В тройке лидеров также Санкт-Петербург, где заболели 923 человека, и Московская область — там коронавирус обнаружили у 556 жителей.

Из больниц по всей стране выписались 10 360 пациентов, вылечившихся от COVID-19. По количеству выздоровевших в тройке лидеров те же регионы, которые попали в антирейтинг по заболеваемости. Это Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Умерли от болезни за сутки 238 пациентов больниц. Теперь общее число летальных исходов составляет 28 473 случая.

Ранее стало известно, что мэр Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией. Однако результаты трех ее тестов на коронавирус оказались отрицательными.