Четвертый день подряд в России выявляют свыше 20 тысяч случаев ковида

За последние сутки в России выявили 20 538 новых случаев коронавируса. Этот показатель превышает 20 тысяч уже четвертый день подряд.

В оперштабе по Москве отметили, что 14,4% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве (6723), на втором месте Московская область (2608), на третьем — Санкт-Петербург (1298).

Также за последние 24 часа было зарегистрировано 599 смертей пациентов с коронавирусом. Еще 12 728 человек полностью выздоровели.

С начала пандемии в России зафиксировали 5 451 291 случай коронавируса в 85 регионах страны. Ситуация с заболеваемостью снова начала обостряться в начале июня. Из-за резкого роста заражений в регионах начали ужесточать ограничительные меры.

Одной из них стала обязательная вакцинация части населения. Речь идет о сотрудниках, которые работают в заведениях общественного питания, сфере услуг, общественном транспорте и ряде других областей. Помимо этого, прививки в обязательном порядке будут делать курьеры и таксисты.