Четвертый день подряд в России количество новых больных COVID-19 держится на уровне 11 тысяч

В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 11 086 россиян — этот показатель держится уже четвертый день. Выздоровели за это время 15 722 человек, умерли — 428.

Информация об этом появилась на сайте оперштаба. Всего в стране за время пандемии новый вирус выявили у 4 223 186 человек, выздоровели за это время — 3 783 386, погибли — 85 304. Врачи сделали более 110 миллионов ПЦР-тестов.

За минувшие сутки в Москве выявили 1336 новых случаев заражения — это на 5% меньше, чем вчера. Выздоровели и выписались за этот период — 2423, умерли — 45, что на 4,3% меньше.

В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 947 человек — прирост составил 4% по сравнению с четвергом. Побороли болезнь 1667 жителей, умерли — 40, что на 16,7% меньше, чем день назад.

В Московской области за прошедшие 24 часа заразились 502 человека — прирост составил 1,4%. Выписались из больниц за это время 485 пациентов, скончались — 28, это на 6,7% меньше, чем 25 февраля.

В Чукотском автономном округе новый вирус выявили у двух человек, в Ненецком автономном округе — у трех.