Четверть жителей Ямала сделали прививку от коронавируса

Ямал вошел в число регионов, которые лидируют по проценту вакцинированного населения. В регионе прививку от коронавируса получили уже четверть населения. Об этом сообщил РБК.

«Регионом с самой высокой долей привитых от коронавируса в России стала Белгородская область. Полностью привились в регионе, по данным издания, 38,16% населения», — говорится в сообщении РБК.

Ямал вошел в десятку регионов с показателями от 25 до 30% населения. Лидирующие позиции заняли Чукотка и Московская область. В Москве привилась треть населения. Всего в стране прививку получили 32,9 миллиона человек, передал «Федерал-Пресс».