Четверть из выявленных больных COVID-19 за сутки оказались бессимптомниками

За минувшие сутки в России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Почти четверть новых носителей возбудителя не имели никаким симптомов заболевания. Как сообщил оперативный штаб, общее число зараженных с начала пандемии выросло до 71 546 человек.

Количество летальных исходов после заражения коронавирусом за сутки составило 95 человек, всего с начала распространения заболевания 12 342. Выздоровели после лечения 3481 пациент (всего 550 344).

Лидером по приросту новых случае заражения остается Москва. За сутки в городе выявили 591 новый случай. На втором месте расположилась Свердловская область с результатом 245 новых случаев. Третье место досталось Ханты-Мансийскому автономному округу. За сутки там выявили 237 новых случаев коронавирусной инфекции.

Московская область оказалась на девятом месте с показателем 171 новый случай заражения за сутки. Самые минимальные суточные показатели по росту заболеваемости оказались у Ненецкого автономного округа и Севастополя. Там подтвердилось по одному новому случаю заражения.

Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не исключает нового роста заражения коронавирусной инфекции. По его словам, для этого достаточно 10 носителей возбудителя, у которых не будет никаких симптомов. Он отметил, что единственным вариантом, который не позволит случится новой вспышке заболевания, станет вакцинация.