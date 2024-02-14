Здоровье 14 февраля 2024, 17:59 «Четко и без сбоев». Путин рассказал, как должна работать экстренная помощь Путин поручил уделить особое внимание экстренной помощи РИА «Новости»

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Медицинские организации должны уделить особое внимание оказанию населению экстренной помощи. Для этого планируется строительство вертолетных площадок, заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

«Особое внимание нужно уделить оказанию экстренной медицинской помощи, когда для спасения жизни человека счет идет на минуты. В крупных и малых городах, в сельской местности и на отдаленных территориях все звенья оказания экстренной помощи должны работать четко и без сбоев», — сказал он.

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Также глава государства указал, что при медицинских организациях планируется строительство дополнительных вертолетных площадок и прочей инфраструктуры для санитарной авиации. Также в планах развивать географию санитарной авиации — увеличивать количество вылетов.

Ранее Путин призвал внедрять инновационные медицинские технологии во все сферы здравоохранения, отметив, что научный прогресс открыл огромные перспективы для реализации проектов в биомедицине и нейротехнологиях.