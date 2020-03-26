Чеснок посчитали хорошим противовирусным растением

По мнению Лущика, от избавиться вирусной инфекции помогут лишь врачи, но укрепить иммунитет можно при помощи чеснока.

«Чеснок от коронавируса не спасает, это очень специфическое заболевание. Но чеснок может отсечь обычные сезонные вирусы. Сейчас люди паникуют, когда заразились простым вирусом и боятся, что попадут в изолятор. В этом плане чеснок поможет», — уточнил врач.

Он пояснил, что есть много методов, чтобы использовать чеснок.

«Его можно принимать в любом виде. Можно очищать и глотать, можно жевать. Когда ты глотаешь дольку, то от тебя меньше запаха. Некоторые в ноздри напихивают, но с такими людьми в общественном транспорте ехать очень тяжело», — добавил Лущик.

Однако, по словам специалиста, не следует злоупотреблять чесноком.

«Пожилым людям нельзя съедать его очень много. Дольку чеснока съели и хорош. Через несколько часов можно еще. Это острый продукт, и не все со слабым сердцем его хорошо переносят. Осторожнее с ним. Не надо им увлекаться сильно и не стоит надеяться, что это панацея от всего», — резюмировал врач-гомеопат.