Черви подсказали ученым секрет долголетия
Учёные из Мичиганского университета, изучая особенности круглых червей, заметили влияние окислительных процессов на продолжительность жизнь. Особи, которые прошли через окислительный стресс на раннем этапе развития, жили дольше, чем их собратья, производящие мало активных форм кислорода, сообщил сайт телеканала «Царьград».
До этого считалось, что окислительные процессы, наоборот, вредят организму и приводят к его старению. Но американские ученые доказали обратное. Они выяснили на примере круглых червей, что окислительный стресс не вреден, а полезен и способен продлевать жизнь.
Это наблюдение опровергает устоявшееся мнение, что окисление вредно для организма и вызывает ряд заболеваний, таких как атеросклероз, гипертензия и диабет.
Новые эксперименты с червями позволят дополнить список факторов, которые влияют на продолжительность жизни. Ранее к таким факторам традиционно относили наследственность и условия окружающей среды. Теперь ученые хотят выяснить, как запускать полезные окислительные процессы в организме на ранней стадии его развития.