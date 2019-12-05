Черви подсказали ученым секрет долголетия

До этого считалось, что окислительные процессы, наоборот, вредят организму и приводят к его старению. Но американские ученые доказали обратное. Они выяснили на примере круглых червей, что окислительный стресс не вреден, а полезен и способен продлевать жизнь.

Это наблюдение опровергает устоявшееся мнение, что окисление вредно для организма и вызывает ряд заболеваний, таких как атеросклероз, гипертензия и диабет.

Новые эксперименты с червями позволят дополнить список факторов, которые влияют на продолжительность жизни. Ранее к таким факторам традиционно относили наследственность и условия окружающей среды. Теперь ученые хотят выяснить, как запускать полезные окислительные процессы в организме на ранней стадии его развития.