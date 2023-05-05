Здоровье 05 мая 2023, 19:23 Червь-паразит длиной 11 сантиметров поселился в щеке нижегородца

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В больницу Семашко в Нижнем Новгороде обратился местный житель, он пожаловался на боль и опухоль в правой щеке. Врачи провели обследование, и УЗИ показало, что под кожей у мужчины поселился гельминт — червь-паразит. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на местные СМИ.

Около шести месяцев назад во время отдыха на Волге мужчину укусил комар. Так паразит и попал в тело нижегородца. Хирурги удалили 11-сантиметрового червя и сразу отправили здорового пациента домой, добавил сайт Newsnn.ru.

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