«Черную плесень» выявили у пациентов с коронавирусом в России

В России зафиксировали первые случаи заражения пациентов с коронавирусом «черной плесенью». Ранее она широко распространилась в Индии на фоне ситуации с пандемией в стране. Об этом сообщили «Известия».

Однако назвать это заболевание чисто индийским нельзя, потому что мукормикоз встречается в разных странах, в том числе и в России. Об этом изданию заявил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николай Климко.

«В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него все будет хорошо», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что нельзя исключать вероятность заражения этой болезнью ряда россиян. В первую очередь «черная плесень» опасна для людей с подавленным иммунитетом. При этом у пациентов с коронавирусом болезнь развивается обычно на фоне декомпенсированного сахарного диабета. В Индии число заражений достигло больших значений только потому, что там распространено это заболевание.

Мукормикоз — это редкая грибковая инфекция, которую провоцируют микроскопические грибы (мукормицеты). Они распространены повсеместно, обитают в почве, а также находятся на поверхности гниющих овощей и растений.

Инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания человека. Заболевание развивается в носовой полости, откуда распространяется в глазницы. В результате на теле появляются характерные черные струпья, которые возникают из-за некроза тканей. Особенно сильно они заметны в области носа.

Если не начать своевременное лечение, пациент может быстро скончаться. При этом терапия позволяет спасти только половину зараженных «черной плесенью».