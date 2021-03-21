Черногория начнет пускать привитых «Спутником V» россиян

Черногория открыла границы для россиян. Для пересечения пограничной зоны необходим либо отрицательный ПЦР-тест, либо вакцинирование «Спутником V», либо наличие антител к коронавирусу.

«Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации „Спутником V“», — рассказала РИА «Новости» госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

Подтверждение вакцинации должно быть выдано не менее чем за семь дней до дня прибытия. Джурович заявила, что те, кто еще не вакцинировался, должны при себе иметь отрицательный ПЦР-тест. Анализ должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия. Или наличие антител.

Если у человека есть положительный серологический тест и эти данные подтверждены лабораторно, то человек также может пересечь границу, если его бумага не будет просроченной. Срок действия такого теста 30 дней.

Джурович также сообщила, что черногорские власти активно работают над улучшением эпидемической ситуации в стране, чтобы открыть туристический сезон до июня. «Наша цель — иметь 70-75% населения, имеющих иммунизацию к коронавирусу, до начала июня», — сказала госсекретарь.

Власти Черногории заявили, что для них не принципиально, какой вакциной был привит приехавший турист, напомнило Urа.ru.

Одновременно с этим Греция в восемь раз увеличила количество разрешений на въезд для России. С 22 марта в страну смогут заезжать четыре тысячи россиян за неделю. Раньше из-за коронавирусных ограничений их число равнялось 500.