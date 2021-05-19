«Черная плесень» ударила по COVID-зараженным в России. Насколько это опасно

У пациентов с коронавирусом в России стали находить «черную плесень», которая до этого широко распространилась в Индии. Речь идет о грибковой инфекции мукормикозе. Ее возбудители обитают в почве, а также на гниющих растениях и овощах. Кто находится в зоне риска и насколько опасна инфекция, разбирался «360».

Что такое «черная плесень»

Мукормикоз — редкое грибковое заболевание, поражающее глаза, носоглотку и иногда мозг. Число случаев «черного грибка» резко выросло в Индии, у пациентов, заразившихся или уже переболевших коронавирусом.

Обычно грибы рода мукор вызывают аллергическую реакцию и не приводят к серьезным болезням. Они распространены в странах Юго-Восточной Азии, поскольку предпочитают жаркий и влажный климат.

Однако единичные случаи мукормикоза выявляются и в России.

«В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет», — сказал «Известиям» завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии Северо-Западного медуниверситета Николай Климко.

По словам врача, в стране были выявлены единичные случаи мукормикоза и у больных COVID-19. Один такой пациент лечится в микологической клинике вуза.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович связала распространение грибка в Индии с условиями жизни и недоступностью медицинской помощи.

«Заболевание распространяется быстро из-за условий проживания, сниженной устойчивости к болезням людей недоедающих, живущих в бедности и антисанитарных условиях», — сказала она РБК.

Источник фото: пресс-служба Минобороны

Грозит ли болезнь россиянам?

В зоне риска находятся пациенты со сниженным иммунитетом, сообщила «360» врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова.

«Это пациенты, находящиеся на химиотерапии, пациенты гематологического профиля, ВИЧ-инфицированные», — уточнила она.

В качестве защиты от «черной плесени» врач рекомендует побольше бывать на свежем воздухе.

Квартиру следует чаще проветривать. Также можно установить устройство для обеззараживания воздуха.

«И жить по тому принципу, что где нет влаги, там и плесени будет меньше», — добавила собеседница.

Врач отметила, что название «черная плесень» возникло из-за недопонимания. Дело в том, что официально «черная плесень» — это плесневый гриб Aspergillus niger. На питательной среде он «дает рост черной пушистой колонии». А грибы рода мукор выглядят иначе.

В биологии мукор называют белой плесенью.

Лариса Попович также заявила, что для России мукормикоз не характерен. Кроме того, «наши люди имеют куда больше возможностей обратиться с последствиями ковида за медицинской помощью и получить эту квалифицированную помощь», добавила она.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, сам мукормикоз «тяжело, но лечится».