Здоровье 03 июля 2023, 15:47 Чемпион России по тяжелой атлетике Кокляев: правильные тренировки способствуют хорошему сну

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Полноценный восьмичасовой сон является одним из главных показателей правильно составленной и эффективной тренировки. Об этом сообщил восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев в беседе с Life.

По словам спортсмена, качественные занятия в тренажерном зале способствуют хорошему ночному отдыху. Если же после тренировок сон становится тревожным, то это указывает на чрезмерную перегрузку организма.

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Кокляев отметил, что физические упражнения должны заряжать активностью на весь день и повышать производительность труда.