Чем заменить мясо животных? Объяснил врач

По словам специалиста, есть два вида альтернативного мяса. Первый вариант — мясо из растительных компонентов. Второй — культивируемое мясо, которое выращивают в пробирке из стволовых клеток. Оно находится на стадии разработки, поэтому его нет на рынке.

«Единственное, они не используют ни глютен, ни сою, поэтому считается, что оно совершенно безопасно для человека и заменяет природное мясо для веганов, для вегетарианцев и для всех, кто хочет больше заботиться о своем здоровье», — добавила собеседница издания.