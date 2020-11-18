COVID-19: чем ПЦР отличается от антител и какой анализ нужно сдавать

Количество заразившихся COVID-19 продолжает увеличиваться — в результате растет спрос на лабораторную диагностику. Сейчас россиянам предлагают пройти несколько тестов: ПЦР-исследование и анализ на антитела IgM и IgG.

Каждый из способов предназначен для выявления коронавируса, но между ними есть существенные отличия. Рассказываем о них по порядку.

ПЦР-исследование

Полимеразная цепная реакция — основной метод, который Минздрав России рекомендует для выявления инфекции или подтверждения ее отсутствия. Принцип работы метода прост: если в мазке из ротоглотки пациента нет генетического материала вируса, реакция не начнется.

Процедура взятия мазка кажется несложной, но от нее напрямую зависит результат теста. Брать биоматериал должен только квалифицированный медицинский персонал, знающий некоторые тонкости. Например, зондом нельзя собирать слюну и касаться щек, языка, десен или губ.

По этой причине не стоит доверять наборам для самовзятия биоматериала. Цена ошибки высока: люди, получившие ложноотрицательные результаты, будут спокойно выходить в общественные места и заражать окружающих.

Со стороны пациента потребуется подготовка к ПЦР. За три часа до исследования нельзя есть, пить, курить, полоскать рот и жевать жвачку.

За счет механизма работы ПЦР позволяет обнаружить вирус на самой ранней стадии, не дожидаясь конца инкубационного периода и появления первых симптомов. Еще одно преимущество — скорость. Учитывая прочие факторы, такие как логистика, современные лаборатории могут озвучить результат уже через день.

Антитела IgM и IgG

Помимо ПЦР-исследования, существуют дополнительные методы диагностики, которые помогают уточнить стадию инфекции или узнать, что человек уже ее перенес. К ним относятся тесты на иммуноглобулины, или антитела — особые белки, которые организм вырабатывает в ответ на встречу с чужеродными агентами, в том числе вирусами и бактериями.

При большинстве других инфекций сначала вырабатываются антитела класса IgM — они помогают бороться с инфекцией на начальных этапах и обнаруживаются в крови в период от пяти до семи дней после заражения. Их концентрация максимальна в острый период заболевания. Присутствие IgM в крови может говорить о том, что человек заражен прямо сейчас.

Ближе к концу второй недели подключатся антитела класса IgG. Благодаря им организм «запоминает» врага на случай новой встречи. Эти антитела сохраняются долгое время после выздоровления.

Новая коронавирусная инфекция ведет себя непредсказуемо. При ней антитела обоих классов часто обнаруживаются в крови зараженных людей почти одновременно, причем IgG могут начать выявляться даже раньше.

Биоматериал для исследования — кровь из вены. Как и в случае с ПЦР, пациенту нужно подготовиться к анализу.

В течение восьми часов до его сдачи нельзя есть. Накануне исследования не разрешается ужинать жирной пищей. За 24 часа до сдачи крови нельзя пить алкоголь и употреблять лекарства (при согласовании отмены препаратов с врачом). За два часа до сдачи крови нельзя курить, пить что-то, кроме негазированной воды, физически и эмоционально перенапрягаться.

Помимо этого, не следует сдавать кровь сразу после физиотерапевтических процедур, инструментального обследования, рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа или других медицинских процедур.

Полная диагностика COVID-19

Из-за непредсказуемости коронавируса отдельные анализы при COVID-19 менее информативны, чем комплексная диагностика. С помощью трех исследований можно выявить инфекцию на любой стадии и проверить, опасен ли человек для окружающих прямо сейчас.

Любое из этих исследований можно пройти по предварительному заказу в отделениях Лаборатории «Гемотест» — референсного центра Роспотребнадзора по COVID-19.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.