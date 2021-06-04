Чем покормить мозг: диетологи рассказали, что нужно есть перед экзаменами

Лето — время сессий в вузах и выпускных экзаменов у школьников. Перед экзаменами врачи и диетологи советуют употреблять определенные продукты, чтобы улучшить работу мозга, написало издание Pravda.Ru.

Медики рекомендуют на время экзаменов исключить из рациона продукты с высоким содержанием сахара. Шоколад, конфеты, печенье дают прилив энергии, но он быстро проходит и сменяется упадком, снижением мозговой активности. Вместо этого рекомендуется употреблять продукты, в которых много глюкозы. Это продукты, богатые углеводами: фрукты, ягоды, хлопья для завтрака, макароны, хлеб. Именно глюкоза дает нам больше всего энергии и стимулирует мозг. Жирную пищу, например, чипсы и фастфуд тоже лучше исключить, так как она плохо переваривается в стрессовом состоянии, добавил сайт «Мир 24».

Накануне экзамена диетологи советуют есть пищу, в которой много крахмала: картофель, рис, макароны. Это поможет лучше выспаться.

Также во время экзаменов стоит пить побольше воды. Исследования показали, что обезвоживание снижает концентрацию. А вот количество чая и кофе лучше сократить: кофеин может перегрузить нервную систему, создавая дополнительный стресс.