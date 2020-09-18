Чем пищевое насилие может грозить ребенку? Отвечает педиатр

Юрьева пояснила, что у детей еда будет ассоциироваться с развлечением и они не будут понимать, когда действительно хотят есть. Отмечается, что эта проблема актуальна для детей четырех-шести месяцев во время первого прикорма.

Некоторые матери, чтобы покормить ребенка, обещают после кормежки развлечения или сладости. Педиатр посоветовала не делать так. Она предупредила, что пищевое насилие может привести к булимии и анорексии, а в будущем к проблемам с лишним весом.