Чем пищевое насилие может грозить ребенку? Отвечает педиатр
Педиатр, блогер Екатерина Юрьева посоветовала родителям не кормить детей во время просмотра мультиков. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на местные СМИ.
Юрьева пояснила, что у детей еда будет ассоциироваться с развлечением и они не будут понимать, когда действительно хотят есть. Отмечается, что эта проблема актуальна для детей четырех-шести месяцев во время первого прикорма.
Некоторые матери, чтобы покормить ребенка, обещают после кормежки развлечения или сладости. Педиатр посоветовала не делать так. Она предупредила, что пищевое насилие может привести к булимии и анорексии, а в будущем к проблемам с лишним весом.