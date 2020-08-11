Чем опасны съедобные лесные грибы? Объяснила диетолог

«Часто люди собирают грибы вдоль дорог. А гриб представляет из себя по сути дела губку. Эта губка имеет свойство накапливать в себе всю ту вредную таблицу Менделеева, которая содержится в выхлопных газах», — обратила внимание специалист.

По ее словам, если была высокая концентрация вредных веществ и было съедено много грибов, то ничем хорошим это не закончится.

Много людей попадают в больницу с отравлением во время осеннего сбора грибов. Чтобы этого не произошло, диетолог посоветовала не покупать грибы с рук, поскольку неизвестно, где они росли и как их хранили. Также немаловажно правильно приготовить грибы.

«Грибы обязательно должны быть подвергнуты достаточной термической обработке. Полусырые грибы есть, мягко говоря, опасно. <…> Очень многие грибы маскируются под съедобные. Несъедобный гриб мимикрирует под съедобный», — указала собеседница издания.

Она добавила, что дикорастущие грибы нельзя давать ни в коем случае детям до пяти-шести лет. Также они противопоказаны людям с непереносимостью трегалозы (особый вид сахаров), которая содержится в грибах.