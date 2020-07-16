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    16 июля 2020, 09:52

    Чем опасны климатические капризы для пожилых людей? Объяснил военный врач

    Артур Блянихов

    Военный врач Владимир Хорошев разъяснил сайту телеканала «Звезда», чем опасны перепады погоды для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

    «Если атмосферное давление резко падает, то происходит процесс, знакомый аквалангистам, как кессонная болезнь», — обратил внимание специалист.

    По его словам, в этом случае в крови скапливаются газы и при быстром всплывании из глубины это приводит к их закипанию. Сосуды не выдерживаются и закупориваются.

    Вероятен летальный исход, если вовремя не оказать медицинскую помощь. На людей, страдающих аллергией, бронхиальной астмой и гипертонической болезнью это оказывает губительное воздействие.

    Чтобы избежать проблем со здоровьем врач посоветовал вырабатывать в себе полезные привычки. В частности, принимать по утрам контрастный душ, высыпаться, правильно питаться и гулять.

    «Ходьба — великое подспорье здоровью сердца, а малоподвижный образ жизни чреват проблемами с ним», — напомнил Хорошев.