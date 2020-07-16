Чем опасны климатические капризы для пожилых людей? Объяснил военный врач

«Если атмосферное давление резко падает, то происходит процесс, знакомый аквалангистам, как кессонная болезнь», — обратил внимание специалист.

По его словам, в этом случае в крови скапливаются газы и при быстром всплывании из глубины это приводит к их закипанию. Сосуды не выдерживаются и закупориваются.

Вероятен летальный исход, если вовремя не оказать медицинскую помощь. На людей, страдающих аллергией, бронхиальной астмой и гипертонической болезнью это оказывает губительное воздействие.

Чтобы избежать проблем со здоровьем врач посоветовал вырабатывать в себе полезные привычки. В частности, принимать по утрам контрастный душ, высыпаться, правильно питаться и гулять.

«Ходьба — великое подспорье здоровью сердца, а малоподвижный образ жизни чреват проблемами с ним», — напомнил Хорошев.