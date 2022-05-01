Чем опасны клещи для больных ковидом. Названы последствия укуса насекомого при COVID-19
Вирусолог Бутенко: укус клеща способен отяготить течение ковида у человека
С наступлением весны россиянам начали напоминать об опасности клещей. Помимо того, что они переносят опасные заболевания, нужно знать о том, что укус клеща может отяготить течение ковида, предупредил профессор-вирусолог, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко.
Бутенко напомнил, что клещи являются переносчиками многих заболеваний, в частности энцефалита. При этом эксперт подчеркнул, что связи между перенесенной коронавирусной инфекцией и укусом клеща нет. Однако если человек столкнулся с последствиями ковида, укус клеща может усугубить ситуацию, пояснил вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Поэтому если остались какие-то остаточные явления и заразиться клещевым энцефалитом, то это может отяготить течение», — пояснил он.
Врач добавил, что клещевой энцефалит очень хорошо изучен, поэтому варианта появления нового вируса и эпидемии из-за клещей нет.
«Чтобы происходили какие-то изменения, которые могли бы привести к пандемии коронавирусной инфекции, то это не предвидится, потому что опыт слишком большой в изучении клещевого энцефалита», — добавил Бутенко.
Клещи становятся активны весной уже при +5…+7 градусах тепла. Заканчивается клещевой сезон с наступлением заморозков осенью.